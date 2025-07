Tadej Pogacar hofft auf einen weiteren Triumph. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Daniel Cole)

Bei der 185 Kilometer langen ersten Etappe mit Start und Ziel in der nordfranzösischen Stadt wird eine Sprintankunft erwartet. Das Radrennen endet am 27. Juli in Paris. Als Favorit gilt Vorjahressieger Tadej Pogačar aus Slowenien, der die Rundfahrt insgesamt vier mal gewann. Sein größter Herausforderer dürfte wieder der Däne Jonas Vingegaard sein. Auf eine gute Platzierung hofft auch der 24-jährige Deutsche Florian Lipowitz, der zuletzt bei der Dauphiné-Rundfahrt Gesamtdritter wurde.

