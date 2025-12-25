Die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul wirft ihnen vor, Anschläge auf Weihnachts- und Neujahrsfeiern geplant zu haben. Die Polizei habe Informationen erhalten, dass IS-Mitglieder insbesondere Anschläge auf Nicht-Muslime in der Türkei geplant hätten. Bei den Razzien seien auch Pistolen und Munition beschlagnahmt worden.
Vor wenigen Tagen hatten türkische Geheimdienste einen regionalen IS-Anführer an der pakistanisch-afghanischen Grenze festgenommen und in die Türkei gebracht.
