Razzien
115 mutmaßliche IS-Mitglieder in Türkei festgenommen: Anschläge auf Weihnachtsfeiern geplant

In der Türkei sind bei Razzien 115 mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz IS festgenommen worden.

    In einer katholischen Kirche wird eine Weihnachtsmesse abgehalten.
    Weihnachtsmesse in einer katholischen Kirche in Istanbul (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Tolga Uluturk)
    Die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul wirft ihnen vor, Anschläge auf Weihnachts- und Neujahrsfeiern geplant zu haben. Die Polizei ‌habe Informationen erhalten, dass IS-Mitglieder ​insbesondere Anschläge auf Nicht-Muslime in der Türkei geplant ⁠hätten. Bei den Razzien seien auch Pistolen und Munition beschlagnahmt worden.
    Vor wenigen Tagen hatten türkische Geheimdienste einen regionalen IS-Anführer an der pakistanisch-afghanischen Grenze festgenommen und in die Türkei gebracht.
    Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.