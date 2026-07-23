Es seien heute früh Campingplätze und eine Freizeitanlage im Norden von Cap Ferret geräumt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Der Brand war am Mittwoch in der Nähe des Beckens von Arcachon ausgebrochen. Seither seien bereits rund 20 Quadratkilometer Land verbrannt, hieß es. Bei Löscharbeiten am Flughafen von Bordeaux kamen zwei Feuerwehrleute ums Leben.
In Süd- und Westeuropa sind derzeit mehrere tausend Kräfte wegen schwerer Waldbrände im Einsatz. Betroffen sind neben Spanien auch die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.