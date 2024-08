Mehrere Tote und Verletzte bei einem russischen Angriff auf die Ukraine. (AP / Iryna Rybakova)

Russland werde für seinen Terror zur Verantwortung gezogen. Den Angaben zufolge suchen Einsatzkräfte in den Trümmern nach Überlebenden. Es soll ein Brand ausgebrochen sein. Kostjantyniwka liegt im Oblast Donezk rund 13 Kilometer von der Front entfernt.

Weiter Kämpfe in der Region Kursk

Im russischen Gebiet Kursk dauern die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen an. Das Verteidigungsministerium in Moskau schickte Einheiten zur Verstärkung der Streitkräfte. Die ukrainischen Behörden erließen eine Evakuierungsanordnung in der Grenzregion Sumy für rund 20.000 Menschen.

Auf einem Militärflugplatz bei der russischen Stadt Lipezk rund 300 Kilometer nördlich der Grenze kam es nach einem ukrainischen Drohnenangriff zu Explosionen in einem Munitionslager.

