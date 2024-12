Neue Lieder von Michael Jackson aufgetaucht. (IMAGO / FAMOUS / IMAGO)

Ein Privatmann fand die Aufnahmen in einem Lagerraum, der einst dem Musikproduzenten Bryan Loren gehört hatte. Die unveröffentlichten Stücke des 2009 gestorbenen Musikers befinden sich auf Kassetten. Sie wurden in den Jahren 1989 bis 1991 aufgenommen. Damals hatte Michel Jackson an seinem Album "Dangerous" gearbeitet. Wie das Magazin "Hollywood Reporter" schreibt, ist auch zu hören, wie Jackson und ein anderer Mann - mutmaßlich der Produzent Loren - über die Stücke sprechen.

Absehbar bestehen allerdings kaum Chancen, dass die Aufnahmen veröffentlicht werden. Die Erben haben es untersagt.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.