Der bisherige CHP-Vorsitzende Özgür Özel (Imago | SOPA Images)

Nach Berichten von staatlichen Medien stehen die Festnahmen im Zusammenhang mit dem Parteitag der CHP im Jahr 2023. Den Personen werde vorgeworfen, sich in die Abstimmung zur Wahl der Parteiführung eingemischt und Delegierte beeinflusst zu haben. Erst am Donnerstag hatte ein Gericht die Abstimmung auf dem Parteitag für ungültig erklärt und so den amtierenden CHP-Vorsitzenden Özel abgesetzt. Die Oppositionspartei verurteilte die Entscheidung als "Justizputsch", Özel kündigte rechtliche Schritte an.

Die Europäische Union kritisierte die Absetzung in einer Erklärung. Als EU-Beitrittskandidat und langjähriges Mitglied des Europarats werde von der Türkei die Wahrung demokratischer Standards erwartet.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.