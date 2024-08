Das deutsche Seenotrettungsboot "Humanity 1" (Archiv) (Max Cavallari / SOS Humanity / dpa / Max Cavallari)

Die Mannschaft der „Humanity 1“ sichtete in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste ein überbelegtes Schlauchboot, dessen Motor nicht mehr lief und holte die Flüchtlinge an Bord. Nach Anordnung der italienischen Behörden sollen die Geretteten nun in den mehr als eintausend Kilometer entfernten Hafen von Genua gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.