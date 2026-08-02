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Die Maschine verunglückte kurz nach dem Start vom Flughafen Pisco im Süden des Landes. Angaben zur Absturzursache gab es bislang nicht. Pisco verfügt über einen Flugplatz, auf dem dutzende kleine Maschinen verkehren, die hauptsächlich ausländische Touristen befördern. Medienberichten zufolge sollen sich unter den Toten auch zwei Deutsche befinden. Die Behörden machten zunächst keine genaueren Angaben zur Nationalität der Opfer.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.