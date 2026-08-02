Peru
13 Menschen sterben bei Absturz eines Kleinflugzeugs

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs mit Touristen an Bord sind in Peru 13 Menschen ums Leben gekommen.

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    Die Maschine verunglückte kurz nach dem Start vom Flughafen Pisco im Süden des Landes. Angaben zur Absturzursache gab es bislang nicht. Pisco verfügt über einen Flugplatz, auf dem dutzende kleine Maschinen verkehren, die hauptsächlich ausländische Touristen befördern. Medienberichten zufolge sollen sich unter den Toten auch zwei Deutsche befinden. Die Behörden machten zunächst keine genaueren Angaben zur Nationalität der Opfer.
    Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.