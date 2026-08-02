Peru
13 Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs - auch zwei Deutsche

In Peru sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs mit Touristen an Bord 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Bundesbürger.

    Mehrere Polizisten stehen um das Flugzeug-Wrack und nehmen Untersuchungen vor.
    Polizisten untersuchen den Ort des Unglücks im Süden Perus. (picture alliance / AP Photo / Genry Bautista)
    Die Maschine verunglückte nach Behördenangaben kurz nach dem Start vom Flughafen Pisco im Süden des Landes. Die Ursache ist noch unklar. Von dem Flughafen starten Kleinmaschinen, die Touristen über die berühmten Nasca-Linien fliegen.
    Nach Angaben des peruanischen Verkehrsministeriums waren an Bord der Maschine neben den beiden Deutschen sieben Italiener und zwei Spanier sowie der Pilot und ein Reiseführer, beide Einheimische.
    Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.