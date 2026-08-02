Die Maschine verunglückte nach Behördenangaben kurz nach dem Start vom Flughafen Pisco im Süden des Landes. Die Ursache ist noch unklar. Von dem Flughafen starten Kleinmaschinen, die Touristen über die berühmten Nasca-Linien fliegen.
Nach Angaben des peruanischen Verkehrsministeriums waren an Bord der Maschine neben den beiden Deutschen sieben Italiener und zwei Spanier sowie der Pilot und ein Reiseführer, beide Einheimische.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.