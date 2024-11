130 deutsche Filmkunsttheater bei Europäischem Kinotag dabei

Hunderte Filmkunsttheater in Europa laden anlässlich des Europäischen Kinotags morgen wieder zu besonderen Veranstaltungen ein. Allein in Deutschland sind 130 Arthouse-Kinos dabei, wie die Gilde Deutscher Filmkunsttheater (AG Kino) mitteilte. Darunter sind knapp zwei Dutzend in Berlin, auch Häuser in Städten wie München und Köln nehmen teil.