Standbild aus einem Video des russischen Verteidigungsministeriums: Das Foto soll Busse mit russischen Soldaten zeigen, die im Zuge eines Gefangenenaustausches mit der Ukraine zurück in ihre Heimat gebracht werden. (ein Archivbild) (IMAGO / SNA / IMAGO)

Das teilte ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten auf Telegram mit und postete Fotos, die Dutzende Männer mit der blau-gelben ukrainischen Flagge zeigen. Der Austausch sei bereits in den vergangenen Tagen in mehreren Etappen erfolgt. Russland hatte die Ukraine am 24. Februar vergangenen Jahres überfallen. Vor einer Woche hatten beide Länder bereits rund 200 Soldaten ausgetauscht.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.