Tischtennis-Meisterschaft

Daniel Rinderer (rechts) und Koharu Itagaki haben das Mixed Turnier der Deutschen Tischtennismeisterschaft in Erfurt gewonnen. (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Auch im Männerbereich waren die Sieger in allen Wettbewerben älter. An der Seite des 22-jährigen Daniel Rinderer setzte Itagaki sich im Mixed-Finale gegen Yuan Wan und Cedric Meissner mit 3:1 durch. Die beiden hatten in den vergangenen zwei Jahren die Titel gewonnen.

Itagaki löst die bisherige Rekordhalterin Nicole Struse ab. Die fünfmalige Europameisterin hatte 1987 in Berlin im Alter von 15 Jahren ihren ersten von zahlreichen DM-Titeln geholt.

