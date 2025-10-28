US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (IMAGO / SOPA Images / Marek Antoni Iwanczuk)

Laut US-Verteidigungsminister Hegseth sollen sie Drogen transportiert haben. Insgesamt seien vier Boote in internationalen Gewässern beschossen worden. 14 Menschen seien getötet worden. Eine Person habe überlebt, erklärte der Pentagon-Chef.

In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär mehrfach mutmaßlich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik angegriffen. Mehr als 50 Menschen wurden dabei getötet. Das Vorgehen wird international kritisiert, auch weil die Regierung von US-Präsident Trump keine rechtliche Grundlage für ihr Handeln anführte. Die Vereinten Nationen riefen die USA zur Zurückhaltung auf.

