Ein weiteres Opfer erlag nach Angaben der Behörden inzwischen seinen Verletzungen. Etwa 100 weitere wurden verletzt, als der Zug in einer Kurve m Bundesstaat Oaxaca entgleiste. Bilder vom Unglücksort zeigten Waggons, die von einem steilen Hügel in einen Dschungel gestürzt waren, während andere auf der Seite lagen. Die Unglücksursache ist bisher unklar.
Die "Interozeanische Bahn" verbindet zwei rund 300 Kilometer voneinander entfernte Häfen Salina Cruz am Pazifik und Coatzacoalcos am Golf von Mexiko. Sie wird von der Marine betrieben.
