Musikszene

So spielen etwa Jugendliche auf der Neuen Bühne Friedrichshain Hits von Abba und den Beatles. Vor dem Roten Rathaus tritt der deutsch-ghanaische Künstler Kingsley Q auf. An der Philharmonie bieten Mitglieder der Philharmoniker ein Überraschungsprogramm.

Im Görlitzer Park ist für den Nachmittag der "Rave against the Zaun" geplant. Den Veranstalter zufolge soll es mit DJs und Rednern ein "Fest des Widerstands gegen die Pläne des CDU-Senats" geben. Dieser will den Park nachts zur Eindämmung von Drogenhandel und Gewaltkriminalität schließen. In der kommenden Woche soll die Baustelle eingerichtet werden.

Musikalische Vielfalt

Die "Fête de la musique" findet jährlich am kalendarischen Sommeranfang, dem 21. Juni, statt. Die Idee aus Frankreich wurde vor 30 Jahren in Deutschland aufgegriffen. Der Deutsche Musikrat ist seit 2024 Kooperationspartner. Der Aktionstag biete insbesondere der Amateurmusikszene einen willkommenen Anlass, stilistische und regionale Vielfalt zu präsentieren, hieß es in einer Mitteilung

