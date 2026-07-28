Waldbrände in Frankreich (Baz Ratner/AP/dpa)

Das teilten die örtlichen Behörden am Vormittag mit. Weiter hieß es, im Brandgebiet der Region Gironde habe sich das Feuer in der vergangenen Nacht nicht weiter ausgedehnt. Ungeachtet dessen wurde eine Evakuierungsaufforderung für rund 4.000 Touristen im Badeort Lacanau herausgegeben. Den Angaben zufolge könnten steigende Temperaturen zu einer weiteren Ausbreitung beitragen.

Auch Spanien ist weiter von großflächigen Waldbränden in Gebieten um die Hauptstadt Madrid sowie nördlich von Valencia betroffen. Seit dem Wochenende hat sich die Ausbreitung der Brände allerdings verlangsamt. Mehrere große Waldbrände gibt es auch in Portugal.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.