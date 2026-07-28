Waldbrände
15.000 Evakuierte bei Bordeaux können zurückkehren - Behörden warnen vor steigenden Temperaturen

Während ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften weiter die Waldbrände bei Bordeaux bekämpft, konnten rund 15.000 evakuierte Menschen in ihre Häuser zurückkehren.

    Eine Gruppe hält einen Feuerwehrschlauch in der Hand und versucht ein Feuer in der Nähe von Lacanau zu löschen.
    Waldbrände in Frankreich (Baz Ratner/AP/dpa)
    Das teilten die örtlichen Behörden am Vormittag mit. Weiter hieß es, im Brandgebiet der Region Gironde habe sich das Feuer in der vergangenen Nacht nicht weiter ausgedehnt. Ungeachtet dessen wurde eine Evakuierungsaufforderung für rund 4.000 Touristen im Badeort Lacanau herausgegeben. Den Angaben zufolge könnten steigende Temperaturen zu einer weiteren Ausbreitung beitragen.
    Auch Spanien ist weiter von großflächigen Waldbränden in Gebieten um die Hauptstadt Madrid sowie nördlich von Valencia betroffen. Seit dem Wochenende hat sich die Ausbreitung der Brände allerdings verlangsamt. Mehrere große Waldbrände gibt es auch in Portugal.
    Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.