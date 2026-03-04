Indonesien

Immer noch werden Elefanten von Wilderern gejagt (Archivbild). (picture alliance / dpa / abaca / Erik Sampers)

Die Verdächtigen hatten es den Angaben zufolge auf die Stoßzähne abgesehen. Im Fall einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 15 Jahre Haft. Die Wilderer sollen mit Schützen, Helfern, Waffenlieferanten, Finanziers und Zwischenhändlern zusammengearbeitet haben. Zum Umfang des sichergestellten Elfenbeins wurden zunächst keine Angaben gemacht. In der Vergangenheit waren rund ein Dutzend enthauptete Elefantenkadaver gefunden worden.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.