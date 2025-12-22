UNO-Bericht

Eine beschlagnahmte Drogenproduktionsstätte in Syrien. (picture alliance/NurPhoto/Fadel Itani)

Das geht aus einem Bericht des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hervor. Die Übergangsregierung in Syrien habe 15 Labore stillgelegt, in denen jahrelang große Mengen des Aufputschmittels Captagon hergestellt worden seien. Zahlreiche Lagerbestände seien vernichtet worden. Captagon galt als das wichtigste Exportprodukt des Assad-Regimes während des Bürgerkrieges. Die Fachleute der UNO gehen davon aus, dass sich nach wie vor beträchtliche Mengen der Droge in Syrien befinden.

Captagon macht hochgradig abhängig und kann Halluzinationen und Angstzustände auslösen. Verkauft wird es vor allem im arabischen Raum.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.