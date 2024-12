Festnahme in Brandenburg

Symbolbild (Friso Gentsch/dpa)

Wie die Polizei mitteilte, nahmen Spezialeinsatzkräfte am ersten Weihnachtstag einen Jugendlichen fest, der bereits konkrete Anschlagspläne gehabt habe. Er befinde sich seitdem in Gewahrsam. Laut dem Rundfunk Berlin-Brandenburg handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 15-Jährigen aus Zossen im Landkreis Teltow-Fläming. Bei dem Anschlagsziel soll es sich demnach um eine Berliner Kirche gehandelt haben. Die Ermittler gingen von einem islamistischen Motiv aus. Der Jugendliche habe über Telegram Kontakt mit Accounts gehabt, die dem sogenannten Islamischen Staat zugerechnet werden, heißt es in dem Medienbericht.

