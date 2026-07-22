15 Jahre nach dem Massenmord auf der Insel Utøya hält Norwegen inne. Ministerpräsident Støre wird bei einer Gedenkveranstaltung sprechen (Archivbild). (IMAGO / TT / IMAGO / Claudio Bresciani / TT)

An der zentralen Gedenkveranstaltung wird Ministerpräsident Støre eine Rede halten. Bei einem Gottesdienst im Osloer Dom werden auch König Harald V. und Königin Sonja erwartet. Auch auf der Insel Utøya soll eine Erinnerungsveranstaltung stattfinden.

Dort hatte am 22. Juli 2011 der Rechtsterrorist Anders Breivik 69 Teilnehmer eines Sommerlagers der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei getötet. Zuvor zündete er im Osloer Regierungsviertel eine Bombe und tötete acht Menschen. Breivik wurde im Prozess zur damals möglichen Höchststrafe von 21 Jahren Haft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.