Gegen Kennedy

Kennedy gilt als Impfgegner, weist diese Zuschreibung jedoch regelmäßig zurück. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sue Dorfman)

Dabei handelt es sich um von Demokraten regierte Bundesstaaten wie Kalifornien, Colorado, Michigan, New Jersey und Wisconsin. Der kalifornische Generalstaatsanwalt Bonta sagte zu der Klage, Gesundheitsminister Kennedy und die Gesundheitsbehörde CDC missachteten mit den neuen Empfehlungen "Jahrzehnte wissenschaftlicher Forschung" und machten "die Kinder kränker".

Kennedys Ministerium hatte Anfang Januar mitgeteilt, die Zahl der für Kinder empfohlenen Impfungen zu senken. Aus dem Impfplan gestrichen wurden Immunisierungen unter anderem gegen Rotaviren, Influenza und Hepatitis B. Nur Kinder mit besonderem Risiko sollen dagegen geimpft werden.

Hintergrund ist eine steigende Impfskepsis in den USA. Im vergangenen Jahr erlebten die USA mit mehr als 1.400 Fällen den größten Masernausbruch seit mehr als 30 Jahren.

