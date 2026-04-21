Ukraine
15 Verletzte durch russische Drohnenangriffe im Nordosten der Ukraine

Bei neuen russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind mindestens 25 Menschen verletzt worden.

    Ukraine, Sumy Region: Eine Frau mit Kinderwagen geht an einem zerstörten Haus vorbei, drei Personen stehen im Hintergrund und unterhalten sich.
    Russischer Angriff auf die ukrainische Region Sumy (19.4.26) (picture alliance/NurPhoto/Francisco Richart Barbeira)
    Die Behörden meldeten allein 15 Verletzte in der nordöstlichen Stadt Sumy durch Drohnen-Attacken. Dem Regionalgouverneur zufolge wurden zudem mehrere Wohnhäuser und medizinische Einrichtungen beschädigt. Weitere Verletzte soll es bei Luftangriffen auf die östliche Region Charkiw, die Stadt Slowjansk und in der Region Dnipropetrowsk gegeben haben. 
    Die ukrainische Luftwaffe erklärte, bei den nächtlichen Angriffen seien zwei Raketen und 143 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert worden. Davon sei ein Großteil abgefangen worden.
    Das russische Verteidigungsministerium meldete derweil einen ukrainischen Angriff mit 97 Drohnen in der Nacht auf russische Gebiete. Einzelheiten hierzu sind noch unbekannt.
    Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.