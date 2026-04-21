Die Behörden meldeten allein 15 Verletzte in der nordöstlichen Stadt Sumy durch Drohnen-Attacken. Dem Regionalgouverneur zufolge wurden zudem mehrere Wohnhäuser und medizinische Einrichtungen beschädigt. Weitere Verletzte soll es bei Luftangriffen auf die östliche Region Charkiw, die Stadt Slowjansk und in der Region Dnipropetrowsk gegeben haben.
Die ukrainische Luftwaffe erklärte, bei den nächtlichen Angriffen seien zwei Raketen und 143 Drohnen auf die Ukraine abgefeuert worden. Davon sei ein Großteil abgefangen worden.
Das russische Verteidigungsministerium meldete derweil einen ukrainischen Angriff mit 97 Drohnen in der Nacht auf russische Gebiete. Einzelheiten hierzu sind noch unbekannt.
Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.