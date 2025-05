Offener Brief

150 Unternehmen rufen in einem Brief zu größeren Emissionssenkungen auf (Archivbild). (picture alliance / newscom / KEVIN DIETSCH)

In einem offenen Brief fordern sie, die Treibhausgasemissionen in der Europäischen Union bis 2040 um mindestens 90 Prozent zu reduzieren. Ein robustes Klimaziel und die Dekarbonisierung der Volkswirtschaften verbesserten die Widerstandsfähigkeit, Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Der Brief ist an die Europäische Kommission, die Abgeordneten des Europaparlaments und die Staats- und Regierungschefs der EU adressiert. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem SAP, die Otto-Gruppe und die Allianz.

Bislang gibt es die festgeschriebenen Ziele in der EU, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 klimaneutral zu werden. Ein verbindliches Zwischenziel für 2040 existiert noch nicht.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.