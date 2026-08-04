Boot in Brand geraten

Rettung von Migranten auf dem Mittelmeer (Archivbild). (AP / Jeremias Gonzalez)

Wie die französische Küstenbehörde mitteilte, war das Boot auf dem Weg von Frankreich nach Großbritannien, als der Motor Feuer fing. Die Insassen seien daraufhin ins Wasser gesprungen. Französische und britische Rettungsschiffe hätten die Menschen aufgenommen und zurück nach Frankreich gebracht.

Beide Länder hatten im April ein Abkommen unterzeichnet, um die Zahl der Migranten zu verringern, die vom Norden Frankreichs aus über den Ärmelkanal nach Südengland fahren. Der Kanal ist an seiner engsten Stelle zwischen Dover und Calais nur etwa 33 Kilometer breit.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.