Tour de France

Evenepoel benötigte für die etwa 26 Kilometer lange Strecke gut 32 Minuten. Der 26-Jährige lag am Ende 28 Sekunden vor dem zweitplatzierten Pogacar. Dritter wurde der Däne Mattias Skjelmose. Für Evenepoel war es der insgesamt vierte Tour-Tageserfolg. Der Belgier hat als Zweiter der Gesamtwertung 4:32 Minuten Rückstand auf Pogacar und damit beste Chancen auf eine Podestplatzierung in Paris. Dort endet die Tour am kommenden Sonntag.
Der Vorjahresdritte Florian Lipowitz kam in einer Rechtskurve zu Fall und rauschte bei hoher Geschwindigkeit in eine Absperrung. Für den 25-Jährigen endete die Frankreich-Rundfahrt verletzungsbedingt.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.