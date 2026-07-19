Die Karte zeigt die Lage von Niger auf dem afrikanischen Kontinent (Archivbild) (picture alliance / Zoonar / Robert Biedermann)

Das schreibt die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf Berichterstattung aus dem afrikanischen Land. Außerdem seien mehr als 20 Soldaten verletzt worden und auch mehrere Angreifer getötet worden. Zu der Attacke sei es bereits am Freitag nahe der Grenze zu Mali und Burkina Faso gekommen.

Im Niger gibt es seit Jahren immer wieder Gewalt durch Islamistengruppen, die mit dem Al-Kaida-Netzwerk und der IS-Miliz verbunden sind. Seit 2023 wird das Land von einer Militärjunta regiert.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.