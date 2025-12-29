Indonesien

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Drei weitere Personen erlitten Verbrennungen, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Zwölf Menschen konnten unverletzt evakuiert werden. Der Brand ereignete sich in der Stadt Manado auf der Insel Sulawesi. Die Bewohner wurden den Angaben zufolge im Schlaf von den Flammen überrascht. Über die Ursache des Feuers wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Erst Anfang des Monats waren bei einem Brand in einem Bürogebäude in der indonesischen Hauptstadt Jakarta 22 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.