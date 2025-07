Drogenkriminalität

Zollfahnder entdecken am Flughafen große Menge Chrystal Meth. (ZFA Frankfurt am Main/HLKA/dpa)

Das Zollfahndungsamt erklärte, es handele sich um den vermutlich größten Einzelfund der Droge, die über den Luftweg in Deutschland angekommen sei. Das Crystal Meth war demnach bereits Mitte Juni versteckt in einer Baumaschine entdeckt worden. Sein Verkaufswert beträgt etwa zehn Millionen Euro. Die Drogensendung war auf dem Weg von Mexiko in die Niederlande. Dort hatte die Polizei in der vergangenen Woche vier mutmaßliche Hintermänner festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.