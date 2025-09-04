Nach dem Standseilbahn-Unfall in Lissabon beginnen die Ermittlungen. (Armando Franca / AP / dpa / Armando Franca)

Die "Bild"-Zeitung meldet, dass unter den Toten auch ein Deutscher sei. Das Auswärtige Amt teilte mit, man gehe von deutschen Opfern aus.

Die historische Bahn "Elevador da Gloria" war gestern Abend aus noch ungeklärter Ursache entgleist. Einer portugiesischen Nachrichtenseite zufolge soll das Halteseil der Bahn gerissen sein. Die Stadtverwaltung von Lissabon ließ den Betrieb auch der zwei anderen Standseilbahnen aussetzen und ordnete sofortige Inspektionen an.

Trauertag ausgerufen

Der portugiesische Ministerpräsident Montenegro rief einen Tag der Staatstrauer aus. EU-Kommissionschefin von der Leyen sprach den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

Die historische Straßenbahn ist ein berühmtes Wahrzeichen von Lissabon. Sie wurde 1885 in Betrieb genommen und ist auch bei Touristen sehr beliebt. Die Bahn fährt auf der Rua da Glória hin und zurück über eine Strecke von rund 265 Metern und überwindet dabei einen Höhenunterschied von rund 45 Metern.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.