Rivalisierende Drogenbanden

Das teilten die Behörden des südamerikanischen Landes mit. Laut Medienberichten überwältigten in der Küstenstadt Esmeraldas Häftlinge einen Wärter, nahmen dessen Schlüssel und Waffen an sich und ermordeten anschließend Angehörige einer verfeindeten Bande. Vor dem Gefängnis versammelten sich Angehörige und verlangten Auskunft über die Namen der Opfer.

Bereits am Montag hatten in der südlichen Stadt Machala Häftlinge 13 Mitgefangene und einen Wärter getötet. In Ecuador eskaliert die Gewalt von Drogenbanden seit Jahren - auch in den Haftanstalten.

