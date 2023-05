Die Frankfurter Paulskirche (imago / Reiner Zensen)

Die Festrede zum Jubiläum der Deutschen Nationalversammlung hält Bundespräsident Steinmeier. Am 18. Mai 1848 trat die Nationalversammlung in der Paulskirche erstmals zusammen, um eine freiheitliche Verfassung für ganz Deutschland zu erarbeiten. Diese trat aber wegen des Widerstands der herrschenden Könige und Fürsten nie in Kraft. Zum einheitlichen Nationalstaat wurde Deutschland erst 1871.

Parallel zu dem Festakt startet in Frankfurt ein viertätiges Bürgerfest.

