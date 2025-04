Margot Simond ist tödlich verunglückt. (IMAGO / GEPA pictures / Matic Klansek)

Das Unglück ereignete sich im Wintersport-Ort Val d'Isère in den französischen Alpen. Die aus Savoyen stammende Simond sei bei einer Trainingsfahrt im Skigebiet Bellevarde gestürzt, berichtete der Radiosender "Ici Pays de Savoie" unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Wiederbelebungsversuche durch einen sofort herbeigeeilten Notarzt blieben erfolglos. Eine Untersuchung soll die näheren Umstände klären.

Simond wurde zuletzt französische Junioren-Meisterin im Slalom

Simond war erst im März französische Junioren-Meisterin im Slalom geworden und trainierte im Rahmen eines Parcours-Events für ein Event in Val d'Isère. Der von Slalom-Olympiasieger Clément Noel mitorganisierte Wettbewerb am Samstag wurde abgesagt. Laut "Ici Pays de Savoie" habe Simond zu einer Auswahl gehört, die erstmals an dem Event teilnehmen sollte.

