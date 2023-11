Rechtsextremismus

18-Jähriger wegen Anschlagsplanungen verhaftet. (Boris Roessler/dpa)

Wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden mitteilte, besteht gegen den 18-Jährigen der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen ergaben bei dem Mann eine verfestigte gewaltbereite, antisemitische sowie rechtsextremistische Grundeinstellung. In Internetforen soll er damit gedroht haben, für seine politischen Ziele Menschen zu töten. In seiner Wohnung wurden unter anderem Waffen und Munition gefunden. Ein Jugendrichter ordnete Untersuchungshaft an.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.