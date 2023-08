Im Waldbrandgebiet im Nordosten Griechenlands sind nach Angaben der Behörden 18 Todesopfer gefunden worden (Foto vom 21.8. aus der Region). (Achilleas Chiras / AP / dpa / Achilleas Chiras)

Hier verläuft eine Route, die Migranten häufig für den Übertritt in die Europäische Union nutzen.

Waldbrände gibt es derzeit in unterschiedlichen Teilen Griechenlands. Mehrere europäische Staaten haben ihre Hilfe angekündigt. Unter anderem sollen zwei Löschflugzeuge aus Niedersachsen am frühen Abend in Griechenland eintreffen.

In Kürze können Sie hier mehr lesen.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.