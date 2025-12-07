Südlich von Kreta

Zwei Überlebende seien in ernstem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Küstenwache. Berichten zufolge waren die Migranten ohne Wasser, Nahrung und ausreichenden Schutz auf offener See unterwegs und verloren die Kontrolle über das Boot.
Das Mittelmeer gilt als eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Seit 2014 sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration mehr als 30.000 Migranten im Mittelmeer ertrunken.
Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.