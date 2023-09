Mitarbeiter einer Schweizer Hilfsorganisation in Afghanistan festgenommen (Deutschlandradio)

Es handelt sich um die christliche Organisation "International Assistance Mission"- IAM. Unter den Festgenommenen soll auch ein Ausländer sein. Die Beschäftigten seien aus ihren Büros in der Provinz Ghor in Zentralafghanistan abgeholt und in die Hauptstadt Kabul gebracht worden, hieß es. Ihnen werde vorgeworfen, für den christlichen Glauben geworben zu haben.

