Der Deutsche Buchpreis wird im Oktober verliehen (Archivbild). (imago / Patrick Scheiber / Patrick Scheiber / Kegler)

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren stellt die Jury zunächst eine 20 Bücher umfassende sogenannte Longlist zusammen, die im August veröffentlicht wird. Anfang September wird bekannt gegeben, welche Romane es auf die Shortlist mit dann noch sechs Titeln geschafft haben. Wer den Deutschen Buchpreis erhält, erfahren die Autorinnen und Autoren am Abend der Preisverleihung am 5. Oktober.

Im vergangenen Jahr war Dorothee Elmiger für ihren Roman „Die Holländerinnen“ ausgezeichnet worden. Der Deutsche Buchpreis wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben. Hauptförderer des Preises ist die Deutsche Bank Stiftung, weitere Partner sind die Frankfurter Buchmesse und die Stadt Frankfurt am Main.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.