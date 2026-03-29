Der Formel-1-Pilot Kimi Antonelli beim Rennen in Suzuka (picture alliance / abaca | Jun Da Tan/ABACA)

Als jüngster Fahrer in der Geschichte des Wettbewerbs übernahm der Mercedes-Pilot damit im dritten Rennen der Saison die WM-Führung. Zweiter beim Großen Preis von Japan wurde der Australier Oscar Piastri in einem McLaren vor Charles Leclerc aus Monaco im Ferrari. Antonelli profitierte bei seinem Sieg von einer Safety-Car-Phase, die ihn in der Mitte des Rennens an die Spitze brachte.

Aufgrund der Absagen der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wegen des Iran-Kriegs geht es in der Königsklasse erst Anfang Mai in Miami im US-Bundesstaat Florida weiter.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.