Rettungskräfte im Einsatz auf einer Brücke in Düsseldorf (David Young/dpa)

Eine von ihnen explodierte in einer Menschenmenge. Nach Angaben von Augenzeugen landeten zudem einige Raketen im Rhein. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus. Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Die Rheinkirmes in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt lockt jedes Jahr hunderttausende Besucher an. Sie endet regulär am Sonntag.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.