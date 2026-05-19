Naher Osten

Laut dem Ministerium fanden die Angriffe im Süden des Landes statt. Israel meldete den Tod eines israelischen Soldaten.
Mitte April wurde erstmals eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon geschlossen, die am Freitag um 45 Tage verlängert wurde. Die Hisbollah fühlt sich daran nicht gebunden. Trotz der vereinbarten Feuerpause greifen sich die israelische Armee und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Milliz immer wieder gegenseitig an.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.