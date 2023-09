Das Statistische Bundesamt teilte mit, die Zahl sei zum 1. März dieses Jahres um gut zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt gestiegen. Die Betreuungsquote lag bundesweit bei 36,4 Prozent, auch hier gab es einen leichten Zuwachs. In Ostdeutschland waren den Angaben zufolge mehr als die Hälfte aller Kinder in einer Tagesbetreuung, in Westdeutschland lag die Quote mit knapp 33 Prozent erneut deutlich niedriger.