Bundesinnenministerium

Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin mit. Bei den vorübergehenden Grenzkontrollen wurden den Angaben zufolge über 400 Haftbefehle vollstreckt und mehr als 50 Hooligans an der Einreise gehindert. Es zeige sich, dass es sinnvoll sei, während der EM auch an den Grenzen zu Dänemark, den Benelux-Staaten und Frankreich zu kontrollieren, sagte der Sprecher weiter.

Die Grenzkontrollen sollen noch bis zum 19. Juli dauern.

