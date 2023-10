Nordrhein-Westfalen

Die Übersicht über den Fundbereich zeigt, dass die Urnengräber in einem kleinen Bereich eng beieinanderlagen. (LWL-Archäologie für Westfalen/Andreas Wibbe)

Zu dem Fund kam es bei Bauarbeiten an einer neuen Schnellstraße, erklärte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Münster. Es handle sich um einen "Glücksfall, denn Urnen wurden meist nicht sehr tief eingegraben, so dass sie bei Baggerarbeiten oder beim Pflügen oft beschädigt werden", sagte LWL-Archäologe Sebastian Düvel laut Mitteilung. Man gehe deshalb auch davon aus, dass es an dem Ort noch weitere Bestattungen gegeben habe, die im Laufe der Zeit bereits zerstört worden seien.

Rund 100 Meter vom Gräberfeld entfernt wurden zudem Siedlungsspuren entdeckt.