Kundgebung streikender Kita-Erzieherinnen und Erzieher in Berlin. (Britta Pedersen/dpa)

Sie kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Am Vormittag versammelten sie sich zu einer Kundgebung. Viele Einrichtungen mussten geschlossen bleiben. Verdi fordert einen Tarifvertrag, der die pädagogische Qualität in den vielfach von Personalmangel geprägten kommunalen Kitas sichert und Entlastung schafft. Bundesweit klagen Erzieher über die angespannte Lage in ihren Einrichtungen.

