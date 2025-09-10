Die Reparaturarbeiten an den beschädigten Strommasten gehen weiter. (picture alliance / dpa / Michael Ukas)

Spätestens bis Donnerstagabend werde man wieder alle Kunden versorgen können, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers. Die Reparaturen an den zerstörten Starkstromkabeln gestalten sich den Angaben zufolge schwierig. Am zweiten Tag des großflächigen Stromausfalls rund um den Stadtteil Adlershof waren noch rund 20.000 Haushalte und zahlreiche Firmen und Geschäfte ohne Elektrizität. Die Ermittler gehen von einer politisch motivierten Tat aus. Sie prüfen nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben aus der linksextremistischen Szene.

