Rund 20.000 Haushalte müssen die zweite Nacht ohne Strom verbringen. Eine zwischenzeitlich errichtete Verbindungsleitung, durch die Tausende wieder angeschlossen werden konnten, fiel am Abend wieder aus, wie das Versorgungsunternehmen mitteilte. Von dem Störfall in der Nacht auf Dienstag waren anfangs etwa 50.000 Haushalte und Gewerbekunden betroffen. Der Blackout ist bereits jetzt der längste seit mindestens 25 Jahren in der Hauptstadt.
Grund ist ein mutmaßlich linksextremistischer Brandanschlag auf zwei Strommasten.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.