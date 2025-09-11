Berlin
20.000 Haushalte bleiben eine weitere Nacht ohne Strom

Bei der Bewältigung des Stromausfalls im Südosten von Berlin hat es einen Rückschlag gegeben.

    Bagger sind nachts vor einem Strommast im Einsatz.
    Die Reparaturarbeiten an den beschädigten Strommasten gehen weiter. (picture alliance / dpa / Michael Ukas)
    Rund 20.000 Haushalte müssen die zweite Nacht ohne Strom verbringen. Eine zwischenzeitlich errichtete Verbindungsleitung, durch die Tausende wieder angeschlossen werden konnten, fiel am Abend wieder aus, wie das Versorgungsunternehmen mitteilte. Von dem Störfall in der Nacht auf Dienstag waren anfangs etwa 50.000 Haushalte und Gewerbekunden betroffen. Der Blackout ist bereits jetzt der längste seit mindestens 25 Jahren in der Hauptstadt. 
    Grund ist ein mutmaßlich linksextremistischer Brandanschlag auf zwei Strommasten.
    Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.