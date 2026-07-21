Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, gegen den Syrer sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden. Er sitze inzwischen in Untersuchungshaft.
Der Tatverdächtige soll am Sonntagabend in Höchberg einen Mann brutal angegriffen haben, der eine Israel-Flagge als Anstecker am Revers getragen hat.
Das Opfer erlitt den Angaben zufolge Kopfverletzungen und einen Knochenbruch.
Das Opfer erlitt den Angaben zufolge Kopfverletzungen und einen Knochenbruch.
Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.