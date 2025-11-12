Türkei
20 Soldaten bei Flugzeugabsturz in Georgien gestorben

Beim Absturz eines türkischen Militärflugzeugs in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan sind 20 Soldaten ums Leben gekommen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Das Flugzeug war gestern in Aserbaidschan mit dem Ziel Türkei gestartet. Zur möglichen Unglücksursache gibt es noch keine Angaben.
    Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.