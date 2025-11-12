Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Das Flugzeug war gestern in Aserbaidschan mit dem Ziel Türkei gestartet. Zur möglichen Unglücksursache gibt es noch keine Angaben.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.