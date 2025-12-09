Indonesien
20 Tote bei Brand eines Bürogebäudes in Jakarta

Beim Brand eines Bürogebäudes in der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.

    Feuerwehrleute arbeiten am Bürogebäude in Jakarta, in dem ein Feuer ausbrach.
    In einem Bürogebäude in Jakarta in Indonesien ist ein Feuer ausgebrochen. (AP / Dita Alangkara)
    Nach Behördenangaben war das Feuer in einem der unteren Stockwerke des siebenstöckigen Gebäudes ausgebrochen und breitete sich dann weiter nach oben aus. Derzeit laufe noch die Suche nach weiteren möglichen Opfern. Zur Brandursache gibt es bisher keine Angaben.
    Ende November brannte es in einem Hochhaus in Hongkong. Die Behörden teilten jetzt mit, dass man mit Abschluss der letzten Sucharbeiten insgesamt 160 Todesopfer geborgen habe.
    Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.