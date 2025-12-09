Indonesien

Nach Behördenangaben war das Feuer in einem der unteren Stockwerke des siebenstöckigen Gebäudes ausgebrochen und breitete sich dann weiter nach oben aus. Derzeit laufe noch die Suche nach weiteren möglichen Opfern. Zur Brandursache gibt es bisher keine Angaben.
Ende November brannte es in einem Hochhaus in Hongkong. Die Behörden teilten jetzt mit, dass man mit Abschluss der letzten Sucharbeiten insgesamt 160 Todesopfer geborgen habe.
