Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Attacke habe die Stadt in der Nacht getroffen, mehrere Gebäude beschädigt und Brände ausgelöst, teilten die Behörden mit. Ein neunstöckiges Wohnhaus sei nach einem Treffer evakuiert worden. Charkiw liegt nur etwa 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wird besonders oft beschossen.

Die ukrainische Armee griff nach eigenen Angaben militärische Einrichtungen in Russland mit amerikanischen Kurzstrecken-Raketen an. Welche Ziele genau ins Visier genommen wurden, blieb zunächst offen. Bei den verwendeten Systemen handelte es sich laut dem Generalstab in Kiew um ballistische ATACMS-Raketen, die der Ukraine von den USA geliefert wurden. Ihre Reichweite beträgt je nach Modell zwischen rund 160 und 300 Kilometern.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.